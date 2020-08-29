Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 131 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 32 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 206'ya yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 308 bin 925'e çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 198 bin 863'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 319 Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 295 bin 372'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 284'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 280 bin 340'a yükseldi.

Malezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 11 artarak toplam 9 bin 317'ye yükseldi.

Bugün 8 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 9 bin 38'e, aktif vakalar ise 154'e ulaştı.

Kovid-19'dan toplam 125 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, dünden bu yana Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 79 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 308 yeni vakayla "salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı" ülkede, toplam vaka sayısı 169 bin 195'e yükseldi.

Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak 7 bin 261'e, iyileşenlerin sayısı da 1902 artarak 122 bin 802'ye çıktı.

Perşembe günü 2 bin 719 ve dün 3 bin 3 vakayla "en yüksek günlük artışların" kaydedildiği ülkede, 3 gün üst üste rekor artış yaşandı.

Vaka sayıları başkent Cakarta'da 37 bin 943'e, Doğu Cava'da 32 bin 754'e, Bali'de 4 bin 989'a ve Açe'de 1546'ya ulaştı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 637 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 213 bin 131'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 419'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 135 bin 101'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 51 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 3'ünün yurt dışı irtibatlı, 1'inin ise ülkede iş amaçlı seyahat vizesiyle bulunan bir kişi olduğu, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 56 bin 717'ye yükseldi.

Şimdiye kadar 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 55 bin 337 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 1 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakanın Hollanda'dan 15 Ağustos'ta dönen bir Tayland vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 411'e çıktığı ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 242 kişi iyileşti, 111 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam vaka sayısının 4 bin 787 olarak güncellendiği Hong Kong'da, son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı, virüse bağlı can kaybı sayısı 86'da kaldı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 287 kişi de iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 1 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 488'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yeni vakanın iş seyahati için gittiği Filipinler'den iki gün önce dönen bir Tayvanlı olduğu kaydedildi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 462 kişi iyileşti, 19 hasta halen tedavi altında tutuluyor.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 840 artarak 68 bin 195'e, ölü sayısı 10 artışla 1284'e yükseldi.

Son 24 saatte yeni 247 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 20 bin 569'a ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 8 bin 429'a, Kanagawa'da 4 bin 847'ye, Aiçi'de 4 bin 467'ye, Fukuoka'da 4 bin 488'e, Saitama'da 3 bin 859'a, Çiba'da 2 bin 980'e, Hyogo'da 2 bin 255'e, Okinawa'da 2 bin 84'e, Hokkaido'da 1769'a, Kyoto'da 1439'a çıktı.

Kaynak: AA