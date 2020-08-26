Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
26.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 60 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 10'unun yurt dışı irtibatlı, 3'ünün Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 495'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 54 bin 816 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 519 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 54 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 82'ye yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 302 bin 147'ye çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 190 bin 183'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 482 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 294 bin 193'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 267'ye çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 278 bin 939'a yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 5 bin 277 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 202 bin 361'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 99 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 137'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 133 bin 460'a ulaştı.

Myanmar

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 100 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü ve toplam vaka sayısının 574'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yeni Kovid-19 vakalarının çoğunluğunun, Arakan eyaletinde tespit edildiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vakalarla, salgının başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışının yaşandığı ifade edildi.

Myanmar'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 341 olarak kaydedildi.

Ülkede, ilk yeni tip koronavirüs vakaları, 23 Mart'ta tespit edilmişti.

-Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vakaları 2 bin 306 artarak 160 bin 165'e çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 86 artışla 6 bin 944'a, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 542 artışla 115 bin 409'a yükseldi.

Ülkede, vakalar başkent Cakarta'da 35 bin 453'a, Doğu Cava'da 31 bin 329'a, Bali'de 4 bin 726'ya ve Açe'de 1291'e ulaştı.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yurt dışı irtibatlı 1 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 403'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 237 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 736'e yükseldiği Hong Kong'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 78 kişi yaşamını yitirdi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 161 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da son dönemde vaka sayılarının artması üzerine yeniden uygulamaya geçirilen sosyal mesafe tedbirlerinin 1 hafta daha uzatılarak, 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Vietnam

Vietnam Kovid-19 Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 dolayısıyla 1 kişi hayatını kaybederken, ülkede şimdiye kadar salgına bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 1029 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Da Nang şehrinde, 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, "ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19 görülen 592 kişi iyileşirken, halen 409 aktif vaka bulunuyor.

Malezya

Malezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 6 artarak 9 bin 291'e yükseldi.

Bugün 7 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen sayısı 8 bin 978, aktif vakalar ise 188 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin öldüğü Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 860 artarak 65 bin 573'e, ölü sayısı 6 artışla 1236'ya yükseldi.

Son bir günde yeni 236 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 19 bin 846'ya ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 8 bin 139'a, Kanagawa'da 4 bin 600'e, Aiçi'de 4 bin 332'ye, Fukuoka'da 4 bin 282'ye, Saitama'da 3 bin 653'e, Çiba'da 2 bin 863'e, Hyogo'da 2 bin 187'ye, Okinawa'da 1977'ye, Hokkaido'da 1734'e, Kyoto'da 1374'e çıktı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Ekonomi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Yaşam
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Köpeği motoruna bağlayıp yol boyunca sürükledi
Köpeği motoruna bağlayıp yol boyunca sürükledi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Ozan Güven Cem Yılmaz Halit Ergenç
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Karar Gaziantep Barcelona
Şu an buradasınız: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 14:16:36. #1.14#
title