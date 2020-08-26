Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 60 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 10'unun yurt dışı irtibatlı, 3'ünün Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 495'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 54 bin 816 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 519 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 54 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 82'ye yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 302 bin 147'ye çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 190 bin 183'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 482 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 294 bin 193'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 267'ye çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 278 bin 939'a yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 5 bin 277 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 202 bin 361'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 99 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 137'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 133 bin 460'a ulaştı.

Myanmar

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 100 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü ve toplam vaka sayısının 574'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yeni Kovid-19 vakalarının çoğunluğunun, Arakan eyaletinde tespit edildiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vakalarla, salgının başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışının yaşandığı ifade edildi.

Myanmar'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 341 olarak kaydedildi.

Ülkede, ilk yeni tip koronavirüs vakaları, 23 Mart'ta tespit edilmişti.

-Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vakaları 2 bin 306 artarak 160 bin 165'e çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 86 artışla 6 bin 944'a, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 542 artışla 115 bin 409'a yükseldi.

Ülkede, vakalar başkent Cakarta'da 35 bin 453'a, Doğu Cava'da 31 bin 329'a, Bali'de 4 bin 726'ya ve Açe'de 1291'e ulaştı.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yurt dışı irtibatlı 1 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 403'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 237 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 736'e yükseldiği Hong Kong'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 78 kişi yaşamını yitirdi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 161 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da son dönemde vaka sayılarının artması üzerine yeniden uygulamaya geçirilen sosyal mesafe tedbirlerinin 1 hafta daha uzatılarak, 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Vietnam

Vietnam Kovid-19 Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 dolayısıyla 1 kişi hayatını kaybederken, ülkede şimdiye kadar salgına bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 1029 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Da Nang şehrinde, 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, "ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19 görülen 592 kişi iyileşirken, halen 409 aktif vaka bulunuyor.

Malezya

Malezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 6 artarak 9 bin 291'e yükseldi.

Bugün 7 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen sayısı 8 bin 978, aktif vakalar ise 188 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin öldüğü Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 860 artarak 65 bin 573'e, ölü sayısı 6 artışla 1236'ya yükseldi.

Son bir günde yeni 236 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 19 bin 846'ya ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 8 bin 139'a, Kanagawa'da 4 bin 600'e, Aiçi'de 4 bin 332'ye, Fukuoka'da 4 bin 282'ye, Saitama'da 3 bin 653'e, Çiba'da 2 bin 863'e, Hyogo'da 2 bin 187'ye, Okinawa'da 1977'ye, Hokkaido'da 1734'e, Kyoto'da 1374'e çıktı.

Kaynak: AA