Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
25.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:19

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 450 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 293 bin 711'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 255'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 278 bin 425'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 31 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 435'e çıktı.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 54 bin 587 kişi de iyileşti.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vakaları 2 bin 447 artışla 157 bin 859'a yükseldi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 99 artarak 6 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 1807 artarak 112 bin 867'ye ulaştı.

Son 24 saatte 21 bin 275 Kovid-19 testi uygulanan ülkede, vakalar başkent Cakarta'da 34 bin 740'a, Doğu Cava'da 30 bin 998'e, Bali'de 4 bin 650'ye ve Açe'de 1261'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 11 artarak toplam 9 bin 285'e yükseldi.

Bugün 6 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 971, aktif vakalar ise 189 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 716 artarak 64 bin 712'ye, ölü sayısı 14 artışla 1230'a çıktı.

Son 24 saatte 182 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 19 bin 610'a ulaştı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 965 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 197 bin 164'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 34 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 38'e ulaştı.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 132 bin 396 oldu.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 402 olduğu ülkede bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 229 kişi iyileşti, 173 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi yaşamını yitirdi.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 710'a yükseldiği Hong Kong'da virüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 52 kişi de iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu. Son dönemde vaka sayılarının artması üzerine yeniden uygulamaya geçirilen sosyal mesafe tedbirlerinin de 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 545 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 28'e yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 299 bin 628'e çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 186 bin 756'ya ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kayda geçmişti.

Kaynak: AA

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