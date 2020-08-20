Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
20.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 266 artarak 147 bin 211'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 72 artarak 6 bin 418'e çıkarken, virüs kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı 2 bin 17 artarak 100 bin 674'e yükseldi.

Son 24 saatte 28 bin 824 Kovid-19 testi uygulanan ülkede, vaka sayıları başkent Cakarta'da 31 bin 610'a, Doğu Cava'da 29 bin 257'ye, Bali'de 4 bin 292'ye ve Açe'de 1137'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam Kovid-19 vaka sayısı bugün 5 artarak toplam 9 bin 240'a yükseldi.

Bugün 7 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 932, aktif vakalar ise 183 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1152 artarak 60 bin 712'ye, ölü sayısı 8 artışla 1170'e yükseldi.

Son 24 saatte yeni 339 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 18 bin 607'ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 7 bin 420'ye, Kanagawa'da 4 bin 186'ya, Aiçi'de 3 bin 987'ye, Fukuoka'da 3 bin 900'a, Saitama'da 3 bin 403'e, Çiba'da 2 bin 628'e, Hyogo'da 2033'e, Okinawa'da 1804'e, Hokkaido'da 1671'e, Kyoto'da 1243'e, Gifu'da 532'ye çıktı.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 513 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 290 bin 958'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 209'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 272 bin 804'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 68 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 2'sinin yurt dışı irtibatlı, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 99'a yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 52 bin 810 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 7 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 389'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen 3 bin 218 kişinin iyileştiği, 113 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 339 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 178 bin 22'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 88 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 883'e yükseldi.

Filipinler'de hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 114 bin 114'e ulaştı.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 707 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Nepal'de bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 29 bin 645'e yükselirken, şimdiye kadar virüs nedeniyle 126 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, yeni vakaların 200'ünün başkent Katmandu ve çevresindeki bölgelerde saptandığı belirtildi.

Nepalli yetkililer, vaka sayısının arttığı Katmandu ve çevresindeki bölgelerde 1 haftalık karantina ilan etmişti.

Bu karara göre, halk evlerinden çıkmayacak, iş yerleri kapalı olacak, dışarıda yapılan ibadetler ve törenlere müsaade edilmeyecek. Kural ihlali yapanlar ise 1 ay hapis veya 4 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bangladeş

?Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 868 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 41 kişi de yaşamını yitirdi.?

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 287 bin 959'a, virüse bağlı can kaybının 3 bin 822'ye çıktığı ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 168 bin 991'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 605'e yükseldiği Hong Kong'da, son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 73'e çıktı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 827 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da sosyal mesafe kurallarına yönelik kısıtlamaların, 1 hafta daha uzatılarak 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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