Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 782 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 282 bin 644'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 52'ye çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 258 bin 99'a yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 851 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 502'ye, can kaybı 3 bin 333'e çıkarken, iyileşen sayısı 1769 artarak 145 bin 584'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, ilk can kaybı ise 18 Mart'ta olmuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 379 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 122 bin 754'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 24 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 168'e, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 66 bin 852'ye ulaştı.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe konmuştu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulmuş, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlar için hizmet veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 2 bin 473 artarak 121 bin 226'ya yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 72 artışla 5 bin 593'e, iyileşenlerin sayısı 1912 artışla 77 bin 557'ye ulaştı.

Bugünkü Kovid-19 test sayısının 30 bin 159 olduğu ülkede, vakalar, başkent Cakarta'da 24 bin 601'e, Doğu Cava'da 24 bin 493'e, Bali'de 3 bin 682'ye ve Açe'de 536'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 25 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 9 bin 63'e yükseldiğini açıkladı.

Bugün 15 vakanın daha sağlığına kavuştuğunu açıklayan bakanlık, toplam iyileşen vakaların 8 bin 728, aktif vakaların ise 210 olduğunu kaydetti.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Perlis eyaletinin müftülüğü, eyalet genelinde yeni salgın merkez üslerinin tespit edilmesinin ardından riskli bölgelerde bulunan 12 camiyi geçici süreliğine ibadete kapattı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1563 artarak 46 bin 569'a, ölü sayısı 4 artışla 1052'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 462 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da vaka sayısı 15 bin 107'ye ulaştı.

Vaka sayıları, Osaka'da 5 bin 396'ya, Kanagawa'da 3 bin 57'ye, Aiçi'de 2 bin 836'ya, Fukuoka'da 2 bin 754'e, Saitama'da 2 bin 721'e, Çiba'da 2 bin 51'e, Hyogo'da 1533'e, Hokkaido'da 1528'e, Kyoto'da 942'ye, Okinawa'da 884'e çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 242 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 6'sının yurt dışı irtibatlı, 1'inin ülkede kalıcı ikametle çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların ise geçici çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı işçiler olduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası 54 bin 797'ye yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 31 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 939'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 2 bin 458 kişi iyileşirken, 44 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 345'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların Suudi Arabistan, Mısır ve Japonya'dan gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 148 kişi iyileşti, 139 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA