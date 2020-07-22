Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
22.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 744 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 751'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 213 bin 254'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 117 bin 202'ye ulaştığı kaydedildi.

-Endonezya'da en yüksek can kaybı

Endonezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir günde 139 kişi yaşamını yitirirken, bu rakam ülkede "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayda geçti.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayıları 1882 artarak 91 bin 751, ölenlerin sayısı 139 artarak 4 bin 459, iyileşenlerin sayısı da 1789 artarak 50 bin 225 oldu.

Vakalar, başkent Cakarta'da 17 bin 621'e, Doğu Cava'da 19 bin 308'e, Bali'de 2 bin 934'e ve Açe'de 151'e ulaştı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 1594 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 72 bin 269'a çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1843'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 23 bin 623'e ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 46 bin 803 olarak kaydedildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 310 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 6'sının yurt dışı kaynaklı, 7'sinin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 48 bin 744'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 44 bin 584 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 261'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların, Mısır, Almanya ve ABD'den ülkeye dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 105 kişi iyileşti, 98 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 vaka görüldüğü kaydedildi.

Ülkede 97 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmüyor.

Bugüne kadar 401 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 365 kişi iyileşirken, 1'inin durumu kritik 36 hasta tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Tamamı yurt dışı kaynaklı olan yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 197'ye çıktı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 140 kişi iyileşti, 1'i kritik durumda olmak üzere 57 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 677 artarak 27 bin 865'e, ölü sayısı 1 artışla 1002'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 238 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 10 bin 54'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 2 bin 662, Kanagawa'da 2 bin 105, Saitama'da 1879, Hokkaido'da 1367, Çiba'da 1364, Fukuoka'da 1128, Hyogo'da 883 oldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 16 artarak 8 bin 831'e yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen sayısı 8 bin 566, aktif vaka sayısı ise 142 oldu.

Şimdiye kadar 123 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, bugün Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, toplu alanlarda maske giyme zorunluluğu getirilmesi durumunda maske takmayanlara 1000 Malezya ringgiti (1610 TL) veya hapis cezası verilebileceğini açıkladı.

Kaynak: AA

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