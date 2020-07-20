Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
20.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:35

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 123 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 2'sinin yurt dışı irtibatlı, 11'inin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete, çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 48 bin 35'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 44 bin 86 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 250'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakanın, Singapur'da çalışan ve 6 Temmuz'da ülkeye dönen bir Tayland vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 96 kişi iyileşti, 96 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 1521 yeni Kovid-19 vakasıyla, ülkede toplam vaka sayısı 68 bin 898'e çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1835'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 23 bin 72'ye ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 43 bin 991 olarak kaydedildi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 928 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 668'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 207 bin 453'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 113 bin 556'ya ulaştığı kaydedildi.

Endonezya

Endonezya'da, son 24 saate 1693 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 88 bin 214'e yükseldiği açıklandı.

Ülke genelinde virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 96 artışla 4 bin 239'a, iyileşenlerin sayısı ise 1576 artışla 46 977'ye ulaştı.

Vakalar başkent Cakarta'da 16 bin 899'a, Doğu Cava'da 18 bin 545'e, Bali'de 2 bin 781'e ve Açe'de 148'e çıktı.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yerel basınından "The Standard" gazetesinin haberine göre, Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi Yetkilisi Chuang Shuk-kwan, kentte 7'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 73 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Chuang, yeni vakaların 39'nun kentte daha önce tespit edilen vakalarla bağlantılı olduğunun ancak 27 vakanın enfeksiyon kaynağının bilinmediğinin altını çizdi.

Vaka sayısının 1959'a yükseldiği kentte, bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte 500'den fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 21 artarak 8 bin 800'e yükseldi.

Ülkede bugün, Kovid-19 tespit edilen 2 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 555, aktif vakalar ise 122 oldu.

Kovid-19'dan toplam 123 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da bugün virüs nedeniyle ölen olmadı.

Japonya'da ölü sayısı 1000'i geçti

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 342 artarak 26 bin 479'a, ölü sayısı bir artışla 1001'e çıktı.

Son bir günde yeni 168 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 9 bin 579'a ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 2 bin 469, Kanagawa'da 2007, Saitama'da 1752, Hokkaido'da 1351, Çiba'da 1309, Fukuoka'da 1035, Hyogo'da 841 oldu.

Ölü sayıları Tokyo'da 327, Hokkaido'da 102, Kanagawa'da 98, Osaka'da 86, Saitama'da 68, Çiba'da 46, Hyogo'da 45, Aiçi'de 34, Fukuoka'da 33 oldu.

Kaynak: AA

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