Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
18.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 709 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybının 2 bin 581'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 202 bin 66'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 110 bin 98'e ulaştığı kaydedildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 202 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 8'inin yurt dışı kaynaklı, 7'sinin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete, çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da saptanan Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 655'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 43 bin 577 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve toplam vaka sayısının 3 bin 246'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların Bahreyn, Mısır ve ABD'den dönen ve karantinadaki kişiler olduğu belirtildi.

Son 54 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmeyen Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 96 kişi iyileşti, 92 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 2 bin 357 yeni Kovid-19 vakasıyla, ülkede toplam vaka sayısı 65 bin 304'e çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 113 hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1773'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 22 bin 67'ye ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 41 bin 464 olarak kaydedildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 9 artarak 8 bin 764'e yükseldi.

5 kişi daha bugün sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 546'ya, aktif vakalar ise 96'ya çıktı.

Toplam 122 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ülkede, son 7 gündür virüs nedeniyle ölen olmadı.

Tokyo

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 617 artarak 25 bin 583'e yükselirken, virüsten ölüm yaşanmadı.

Son 24 saatte yeni 290 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 9 bin 223'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 2 bin 331'e, Kanagawa'da 1966'ya, Saitama'da 1707'ye, Hokkaido'da 1339'a, Çiba'da 1267'ye, Fukuoka'da 980'e ve Hyogo'da 814'e ulaştı.

Japonya'da şimdiye dek Kovid-19'dan 998 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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