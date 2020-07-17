Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
17.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkede son 24 saatte 3 bin 34 yeni Kovid-19 vakasının saptandığını ve virüs nedeniyle 51 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı 2 bin 547'ye, vaka sayısı ise 199 bin 357'ye yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 108 bin 725 olarak açıklandı.

Singapur'da 327 yeni vaka

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 327 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı, 9'unun Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da saptanan Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 453'ya yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 43 bin 256 kişi iyileşti.

Tayland'da vaka sayısı 3 bin 239'ya çıktı

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve toplam vaka sayısının 3 bin 239'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların, Sudan'dan aynı uçakta dönen ve karantina altında olan kişiler olduğu belirtildi.

Son 56 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmeyen Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 96 kişi iyileşti, 85 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 63 bini aştı

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 1841 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 63 bin 1'e çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 17, bugüne kadar da toplam 1660 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 21 bin 748'e ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 39 bin 593 olarak açıklandı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 505 artarak 24 bin 874'a yükselirken, virüsten ölüm görülmedi.

Son bir günde yeni 293 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 8 bin 933'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 2 bin 245, Kanagawa'da 1917, Saitama'da 1617, Hokkaido'da 1326, Çiba'da 1235, Fukuoka'da 957, Hyogo'da 801 oldu.

Japonya'da şimdiye dek Kovid-19'dan 998 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da 18 yeni Kovid-19 vakası

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı bugün 18 artarak 8 bin 755'e yükseldi.

Bugün 3 hasta sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 541, aktif vakalar ise 92 oldu.

Toplam 122 Kovid-19 vakası yaşamını yitirirken, 11 Haziran'dan bu yana virüs nedeniyle ölen olmadı.

Son açıklanan rakamlar, Malezya'da son 3 haftanın en yüksek günlük vaka artışının bugün yaşandığını gösterdi.

Endonezya'da vakalar 83 bini geçti

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1462 artarak 83 bin 130'a çıktığını açıkladı.?

Yurianto, hayatını kaybedenlerin sayısının 84 artışla 3 bin 957'ye, iyileşenlerin sayısının da 1489 artışla 41 bin 834'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 15 bin 889'a, Doğu Cava'da 17 bin 829'a, Bali'de 2 bin 619'a ve Açe'de 145'e çıktı.

Kaynak: AA

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