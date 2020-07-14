Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
14.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:29

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte 1591 kişide daha virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 78 bin 572'ye yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 54 artışla 3 bin 710'a, iyileşenlerin sayısının ise 947 artışla 37 bin 636'ya ulaştığını aktardı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 15 bin 64'e, Doğu Cava'da 17 bin 230'a, Bali'de 2 bin 358'e ve Açe'de 110'a çıktı.

Avustralya

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 2 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 110'a yükseldi.

Avustralya'da 3 milyon 117 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüs rastlanan 10 bin 250 kişiden 7 bin 769'unun iyileştiği kaydedildi.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve toplam vaka sayısının 3 bin 227'ye çıktığı bildirildi.

Son 53 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmeyen Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 91 kişi iyileşti, 78 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Bangladeş'te 3 bin 163 yeni vaka

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada son 24 saatte 3 bin 163 yeni vakanın saptandığı ve 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 424'e, vaka sayısının 190 bin 57'ye yükseldiği, salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 103 bin 227'ye çıktığı belirtildi.

Singapur'da vaka sayısı 46 bin 630'a yükseldi

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 347 Kovid-19 vakası görüldüğü, ölen olmadığı belirtildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da saptanan toplam Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 630'a yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 42 bin 541 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 4 artarak toplam 8 bin 729'a çıktı.

Son 24 saatte 4 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 524, aktif vaka sayısı ise 83 oldu.

Şimdiye kadar 122 vakanın hayatını kaybettiği ülkede 11 Haziran'dan bu yana Kovid-19'dan ölen olmadı.

Kaynak: AA

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