Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
12.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1681 artarak 75 bin 699'a yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, ölenlerin sayısının 71 artışla 3 bin 606'ya, iyileşenlerin sayısının da 919 artışla 35 bin 638'e ulaştığını aktardı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 14 bin 517'ye, Doğu Cava'da 16 bin 658'e, Bali'de 2 bin 195'e ve Açe'de 106'ya çıktı.

Bangladeş'te 2 bin 666 yeni vaka

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 666 yeni vakanın tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 183 bin 795'e yükseldiği bildirildi.?

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 2 bin 352'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar 93 bin 614 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 961'e yükseldi

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 178 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, ölen olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan birinin yurt dışı kaynaklı, birinin ise Singapur vatandaşı olduğu, diğer vakaların da ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da saptanan toplam Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 783'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 42 bin 26 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland vaka sayısı 3 bin 217'ye çıktı

Bangkok Post'un haberine göre, Kovid-19 Durum İdare Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte sadece bir kişide Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 217'ye çıktığı, virüs nedeniyle ölen olmadığı belirtildi.

Tespit edilen yeni vakanın Japonya'dan dönen bir kişide olduğu ifade edilen açıklamada, ülkede son 51 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği vurgulandı.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 88 kişi iyileşti, 71 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Hong Kong'da 37 yeni vaka

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 37 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle ölen olmadı.

Kentte toplam vaka sayısı 1470'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte Kovid-19 salgını nedeniyle mart başında döneme uzaktan eğitimle başlayan öğrenciler, mayısta aşamalı olarak okullara dönmeye başlamıştı. Eğitim döneminin 27 Temmuz'da sona ermesi öngörülüyordu.

Hong Kong Eğitim Sekreteri Kevin Yeung, artan vaka sayıları göz önüne alınarak, kent yönetiminin yeniden sıkılaştırmaya karar verdiği sosyal mesafe tedbirleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda yaz tatilinin 13 Temmuz'da başlayacağını duyurmuştu.

Tokyo'da vakalar 8 bine yaklaştı

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 407 artışla 22 bin 703'e yükselirken, virüs kaynaklı ölen olmadı.

Son bir günde yeni 206 vakanın meydana geldiği başkent Tokyo'da vaka sayısı 7 bin 927'ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 2 bin 27, Kanagawa'da 1741, Saitama'da 1459, Hokkaido'da 1294, Çiba'da 1112, Fukuoka'da 922, Hyogo'da 738 oldu.

Japonya'da şimdiye kadar Kovid-19 sebebiyle 996 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da 14 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 14 artarak toplam 8 bin 718'e yükseldi.

Bugün 4 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşenlerin sayısı toplam 8 bin 519, aktif vakalar ise 77 oldu.

Kovid-19'dan son 24 saatte kimsenin ölmediği Malezya'da daha önce toplam ölü sayısı 122 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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