Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
06.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:25

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1209 artışla 64 bin 958'e ulaştığını açıkladı.

Yurianto, hayatını kaybedenlerin 70 artarak 3 bin 241'e, iyileşenlerin sayısının da 814 artarak 29 bin 919'a yükseldiğini aktardı.

Kovid-19 görülen bölge ve kent sayısının 455'e ulaştığı ülkede, vakalar başkent Cakarta'da 12 bin 667'ye, Doğu Cava'da 14 bin 321'e, Bali'de 1900'e ve Lampung'da 201'e çıktı.

Singapur

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 183 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 44 bin 983'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 23'ünün Singapur vatandaşı veya süresiz ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Vakalardan 3'ünün ülkeye yurt dışından gelip evde karantinaya girenler arasından saptandığı kaydedildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 40 bin 441 kişi iyileşirken, halen 4 bin 516 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında tespit edildiğini, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 5 artarak 8 bin 663'e yükseldi. 4 Kovid-19 vakası daha bugün sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 465, toplam aktif vakalar da 77 olarak güncellendi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 121 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, son 22 gündür Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Tayland

Bangkok Post'un haberine göre, Kovid-19 Durum İdare Merkezinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte karantinada tutulan 5 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 195'e çıktığı belirtildi.

Tespit edilen yeni vakaların Kuveyt'ten dönen kişiler olduğu belirtilen açıklamada, ülkede son 42 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 72 kişi iyileşti, 65 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Bangladeş

Yerel basındaki habere göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Prof. Dr. Nasima Sultana, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 201 yeni vakaya rastlandığını ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 165 bin 618'e çıktığını belirtti.

Sultana, ülkede son 24 saatte 44 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve virüse bağlı can kaybının 2 bin 96'ya yükseldiğini bildirdi.

Sultana, Bangladeş'te şu ana kadar Kovid-19 görülen 76 bin 149 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Japonya

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 159 artışla 20 bin 693'e yükselirken, virüs kaynaklı ölen olmadı.

Son bir günde yeni 102 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 6 bin 867'ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1893, Kanagawa'da 1594, Hokkaido'da 1277, Saitama'da 1238, Çiba'da 1014, Fukuoka'da 878, Hyogo'da 714, Aiçi'de 530 oldu.

Japonya'da şimdiye kadar virüs sebebiyle 990 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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