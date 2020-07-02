Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
02.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:06

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Malezya'da son 24 saatte 3 kişiye Kovid-19 teşhisi konmasıyla toplam vaka sayısı 8 bin 643'e yükseldi.

62 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 437'ye yükseldi, aktif vaka sayısı ise 85'e düştü.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 18 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadı.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz'dan itibaren ülke genelindeki medreseler ve hafızlık okullarının da ilkokullarla birlikte eğitime yeniden devam edeceğini açıkladı.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 19 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 153 bin 277'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 38 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1926'ya yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'te şu ana kadar, Kovid-19 görülen 66 bin 442 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 179'a çıktı

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland hükümeti, son 24 saatte, karantinada tutulan 6 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 179'a çıktığını bildirdi.

Tespit edilen yeni vakaların, Endonezya, Güney Afrika ve Sudan'dan yakın zaman önce dönen Tayland vatandaşları olduğu belirtilirken, ülkede son 38 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 59 kişi iyileşti, 62 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Singapur'da vaka sayısı 44 bin 310'a çıktı

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 188 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısının 44 bin 310'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 10'unun Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 39 bin 11 kişi iyileşirken, halen 5 bin 273 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 38 bin 800'ü aştı

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 294 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 38 bin 805'e yükseldi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1274'e çıktı.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra tedavi edilenlerin sayısı ise 10 bin 673'e ulaştı.

Endonezya'da vaka sayısında rekor artış

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1624 artışla 59 bin 394'e çıktığını açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, ölenlerin sayısının 53 artarak 2 bin 987'ye, iyileşenlerin sayısının da 1072 artarak 26 bin 667'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ülke genelinde ay başında tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından zaman zaman virüs bulaşanların sayısında artış yaşandığı görülüyor.

Öte yandan başkent Cakarta'da normalleşme sürecinde halen uygulanmaya devam eden bazı kısıtlamaların da 16 Temmuz'a kadar uzatılması kararı alındı.

Kaynak: AA

Manşet

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