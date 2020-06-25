Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 50 bin 187'ye yükseldi.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
25.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:29

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 50 bin 187'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1178 artışla 50 bin 187'ye ulaştığını açıkladı.

Yurianto, hayatını kaybedenlerin sayısının 47 artarak 2 bin 620'ye, iyileşenlerin sayısının ise 791 artarak 20 bin 449'a yükseldiğini aktardı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 10 bin 600'e, Doğu Cava'da 10 bin 545'e, Bali'de 1214'e ve Açe'de 66'ya çıktı.

Malezya, temmuzun ortasında salgını durdurmayı öngörüyor

Malezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 4 artışla 8 bin 600'e yükselirken, iyileşen vakalar 40 artarak 8 bin 271 oldu.

Virüs nedeniyle toplam 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, son 11 gündür hayatını kaybeden olmadı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, mevcut artış rakamlarının, salgının ülke genelinde kısa zamanda durabileceğine işaret ettiğini belirterek, "Eğer vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına riayet ederse temmuzun ortasına doğru vaka artışlarının tamamen durmasını öngörüyoruz." dedi.

Tokyo'da vaka sayısı 6 bine yaklaştı

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 81 artışla 18 bin 923'e, ölü sayısı 2 artarak 984'e yükseldi.

Son bir günde yeni 48 vakanın olduğu Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 5 bin 943'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1812'ye, Kanagawa'da 1442'ye, Hokkaido'da 1216'ya, Saitama'da 1071'e, Çiba'da 934'e çıktı.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 33 bini aştı

Filipinler'de bugün açıklanan yeni tip koronavirüs vaka sayısı 778 olarak kayda geçti.

Filipinler Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 778 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede görülen toplam vaka sayısının 33 bin 69'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybının 1212'ye yükseldiği bildirildi.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 8 bin 910 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 736'ya çıktı

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 113 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısının 42 bin 736'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan büyük çoğunluğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs tespit edilen 36 bin 299 kişi iyileşirken, halen 6 bin 411 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 126 bin 606'ya yükseldi

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 39 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1621'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 3 bin 946 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da 126 bin 606'ya çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te şu ana kadar Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 51 bin 495 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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