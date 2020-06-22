Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecine girilmesine rağmen vaka sayısındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecine girilmesine rağmen vaka sayısındaki artış sürüyor.

Filipinler'de vaka sayısı son 24 saatte 630 artarak 30 bin 682'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 sebebiyle son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1177 oldu.

Filipinlerde hastalığa yakalanan 8 bin 142 kişi tedavi edildi.

Tayland'da vaka sayısı 3 bin 151'e çıktı

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre, Tayland'da son 24 saatte yurt dışından dönen 3 kişide Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 3 bin 151'e çıktı.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken, bugüne kadar virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüse rastlanan 3 bin 22 kişi iyileşti.

Ülkede 28 gündür yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

Yetkililer, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan eğlence mekanlarının temmuz ayından itibaren açılacağını duyurdu.

Tayland'da eğlence sektörü temsilcileri ve çalışanları, koronavirüs nedeniyle oluşan mali sıkıntılar nedeniyle sektörün tekrar açılması için hükümete çağrıda bulunmuştu.

Endonezya'da can kaybı 2 bin 500'e ulaştı

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 954 artarak 46 bin 845'e yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 35 artışla 2 bin 500'e, iyileşenlerin sayısının ise 331 artışla 18 bin 735'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Vakaların görüldüğü bölge ve kent sayısının 440'a çıktığı Endonezya'da vakalar, başkent Cakarta'da 10 bin 98'e, Doğu Cava'da 9 bin 857'ye, Bali'de 1080'e ve Açe'de 49'a yükseldi.

Yeni Zelanda'da aktif vaka sayısı 9'a yükseldi

Yeni Zelanda'da bugün tespit edilen 2 vakayla toplam aktif vaka sayısının 9'a yükseldiği açıklandı.

Ülkedeki vaka sayılarıyla ilgili güncellemede bulunan Sağlık Genel Müdürü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte 3 bin 402 kişiye uygulanan testlerde yurt dışından dönen 2 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1513 kişiden 1482'si iyileşirken, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Japonya'da ölü sayısı 1000'e yaklaştı

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 42 artışla 18 bin 691'e, ölü sayısı 1 artarak 969'a yükseldi.

Başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 29 artışla 5 bin 812'ye ulaştı.

Vakalar Osaka'da 1809'a, Kanagawa'da 1431'e, Hokkaido'da 1199'a, Saitama'da 1039'a, Çiba'da 923'e, Fukuoka'da 838'e çıktı.

Malezya

Malezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 15 artarak 8 bin 587'ye yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 21 artışla 8 bin 177 oldu.

Şimdiye kadar virüs nedeniyle 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 8 gündür vefat eden olmadı. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 289 olarak kaydedildi.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Kovid-19 nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan sinema ve tiyatro salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağını duyurdu.

Kaynak: AA