Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürürken, bölge ülkelerinde günlük hayat kademeli olarak normale dönüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
08.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:29

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürürken, bölge ülkelerinde günlük hayat kademeli olarak normale dönüyor.

Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 847 artışla 32 bin 33'e, can kaybının 32 artışla 1883'e, iyileşenlerin sayısının da 406 artışla 10 bin 904'e ulaştığı açıklandı.

Başkent Cakarta'da 5 Haziran'da camilerin açılmasıyla başlayan kademeli normalleşme sürecinde bugün de restoran ve iş yerlerinin yüzde 50 kapasite ile yeniden faaliyete geçmesine izin verildi.

Yetkililer, özellikle iş yerlerinin açılmasıyla trafik ve toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı Cakarta'da halka, hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi tedbirlere uyulması çağrısında bulunuyor.

Öte yandan Cakarta'nın etrafındaki Bogor, Bekasi ve Depok kentlerinde ise geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların 2 Temmuz'a kadar uzatılması kararı alındı.

Malezya

Malezya'da Kovid-19 vakaları 7 artışla 8 bin 329'a yükselirken, bugün virüs nedeniyle ölen olmadığı açıklandı.

Ülkede bugünkü vaka artışının son 3 ayın en düşük rakamı olduğunu kaydedilirken, şimdiye kadar 6 bin 694 vakanın iyileştiği açıklandı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, 10 Haziran'dan itibaren başlayacak normalleşme süreci kapsamında spor salonlarının, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etme kaydıyla yeniden açılacağını açıkladı.

Kovid-19 tedbirlerinin normalleşme döneminde de geçerli olacağını belirten İsmail, vatandaşları bu konuda hassasiyet göstermeye davet etti.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 18 artışla 17 bin 932'ye, ölü sayısı 3 artarak 932'ye yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 5 bin 396'ya, Osaka'da 1785'e, Kanagawa'da 1395'e, Hokkaido'da 1125'e, Saitama'da 1004'e, Çiba'da 904'e çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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