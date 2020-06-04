Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, normalleşme sürecinin başlamak üzere olduğu Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
04.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:03

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, normalleşme sürecinin başlamak üzere olduğu Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Malezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 277 artarak 8 bin 247'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son iki haftadır 115'te kalırken şimdiye kadar 6 bin 559 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, bugünkü vaka artışlarının Malezya'da salgın başladığından bu yana en yüksek rakam olduğuna dikkati çekerek, 277 vakanın 213'ünü yabancı işçi ve kayıt dışı göçmenlerin oluşturduğunu belirtti.

Endonezya

Endonezya'da son 24 saatte vaka sayıları 585 artışla 28 bin 818'e, ölenlerin sayısı 23 artışla 1721'e, iyileşenlerin sayısı ise 486 artışla 8 bin 892'ye yükseldi.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, yaptığı açıklamada, başkent Cakarta için nisan ayından bu yana 3 kez uzatılan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların haziran ayı boyunca uzatıldığını belirtti.

Haziran ayının başkent için geçiş dönemi olacağını aktaran Baswedan, bu dönemde sosyo-ekonomik faaliyetlere kademeli olarak başlanabileceğini ifade etti.

Kısıtlamaların ne zaman biteceğine ilişkin bilgi vermeyen Baswedan, Cakarta'da bazı bölgelerde vakaların halen yoğun olmasından dolayı kısıtlamaları uzatma kararı aldıklarını vurguladı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 47 artışla 17 bin 790'a, ölü sayısı 5 artarak 923'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 5 bin 323'e, Osaka'da 1783'e, Kanagawa'da 1379'a, Hokkaido'da 1105'e, Saitama'da 1002'ye, Çiba'da 904'e çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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