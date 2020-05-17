Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artışını sürdürürken bölge ülkelerinin çoğunda salgına karşı alınan tedbirler hafifletiliyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
17.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:38

KUALA Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artışını sürdürürken bölge ülkelerinin çoğunda salgına karşı alınan tedbirler hafifletiliyor.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı uygulanan yasak ve kısıtlamaları temmuz sonuna kadar üç aşamalı planla hafifletmeyi veya tamamen kaldırmayı hedefleyen Avustralya'da, 1 milyon 15 bin 562 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Kovid-19 tespit edilen 7 bin 44 Avustralyalıdan 6 bin 362'si iyileşirken 98'i de hayatını kaybetti.

Gelecek üç aylık dönemde Avustralya'yı normale döndürmeyi hedefleyen federal ve eyalet hükümetleri restoranlar, kafeler, mağazalar, güzellik salonları, barlar ve kütüphaneleri kademeli olarak açmaya başladı.

Her eyalette farklı uygulamalar olmakla birlikte normalleşmenin ilk adımı olarak halka açık yerlerde 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlerde 5 kişiye kadar ziyaretçiye izin verildi.

Yeni Zelanda'da bir yeni vaka görüldü

Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı gibi sıkı tedbirlerle Kovid-19'un yayılmasını durdurmasının ardından yasakları iyice hafifleten Yeni Zelanda'da bugün bir kişide daha virüs tespit edildiği açıklandı.

Ülkede yaklaşık 228 bin kişiye yapılan testlerde toplam 1499 vaka görülürken, 21 kişi hayatını kaybetti ve 1433 kişi iyileşti.

Kovid-19 tedbirlerinin ikinci seviyeye indirildiği ülkede, okullar, iş yerleri, alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları ve restoranlar halka hizmet vermeye başladı.

Sosyal mesafe kurallarının halen geçerli olduğu Yeni Zelanda'da, iç mekanlarda 100, açık alanlarda ise 500 kişinin katıldığı etkinlikler serbest bırakıldı.

Endonezya'da kısıtlamaların hafifletilmesi planlanıyor

Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 489 artarak 17 bin 514'e ulaşırken, ölü sayısının 59 artarak 1148'e, iyileşenlerin sayısının da 218 artarak 4 bin 129'a yükseldiği açıklandı.

İnsani Gelişme ve Kültür Koordinasyon Bakanı Muhadjir Effendy yaptığı açıklamada, ülkede 20'den fazla bölgede uygulanan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların hafifletilmesinin planlandığını belirtti.

Öncelikli olarak ulaşım sektöründeki kısıtlamaların azaltılmasının amaçlandığını aktaran Effendy, normalleşmeye rağmen salgınla mücadele kapsamında bazı tedbirlerin ise halen uygulanmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Effendy, diğer sektörlerdeki kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin de ilgili bakanlıklarla ile durum değerlendirilmesi yapılması gerektiğini vurguladı.

Malezya'da sokağa çıkma yasağı boyunca okullar açılmayacak

Malezya'da toplam Kovid-19 vakaları bugün 22 artışla 6 bin 894'e, iyileşen sayısı 59 artarak 5 bin 571'e yükseldi.

Ülkede bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülkedeki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 14'ünün, eyaletler arası seyahatlerden kaynaklandığını açıkladı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, 9 Haziran'a kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı süresince hiçbir devlet okulu ve özel okulun faaliyette bulunmayacağını söyledi.

Tayland'a dışarıdan uçuş yasağı 30 Haziran'a kadar uzadı

Tayland'da bugün 3 kişinin virüs testi pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 3 bin 28'e çıktı.

Ülkede bugün Kovid-19 kaynaklı ölüm meydana gelmezken iyileşen vaka da olmadı.

Öte yandan Tayland Sivil Havacılık İdaresi, ülkeye dışarıdan uçuş yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Thai Airways havayolları ise uçuş yasağının bitmesiyle birlikte temmuzdan itibaren Tayland'a Avrupa uçuşlarını yeniden açacaklarını belirtti.

Filipinler'de vaka sayısı 12 binin üzerinde

Filipinler'de ise Kovid-19 vakaları bugün 208 artışla 12 bin 513'e yükselirken yaşamını yitirenler 7 artarak 824 oldu.

Bugün 74 vakanın iyileşmesiyle toplam iyileşen vaka sayısının 2 bin 635'e yükseldiği belirtildi.

Singapur'da vaka sayısı 28 bini geçti

Kovid-19 vakaları Singapur'da bugün 682 artarak 28 bin 38'e yükselirken, bir vakanın hayatını kaybetmesiyle toplam yaşamını yitiren sayısı 22 oldu.

Sağlık Bakanlığı, bugün virüs teşhisi konanlardan 4'ünün Singapur vatandaşı veya ülkede oturum izni olan yabancı uyruklular, diğerlerinin ise hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler olduğunu açıkladı.

Japonya'da bir günde 27 vaka

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 27 artarak 17 bin 49'a, ölü sayısı 8 artışla 769'a yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 5 bin 55'e, Osaka 1770'e, Kanagawa'da 1266'ya, Hokkaido'da 1014'e, Saitama'da 985'e, Çiba'da 892'ye çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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