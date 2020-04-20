Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya ve Tayland'da azalırken, Endonezya ve Filipinler'de artıyor.

20.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:30
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya ve Tayland'da azalırken, Endonezya ve Filipinler'de artıyor.

Malezya'da bugün 36 kişiye virüs teşhisi konulmasının ardından toplam vaka sayısı 5 bin 425'e yükselirken şimdiye kadar taburcu edilen vaka sayısı 3 bin 295 oldu.

Ülkede son bir ayda ilk defa bugün Kovid-19 nedeniyle vefat eden olmadı.

Öte yandan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Kovid-19 salgının merkez üssü olarak tespit edilen bir mahalle daha karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuala Lumpur'un kuzeyinde yer alan Selayang Mahallesi'ndeki bir toptan satış marketinde alışveriş yapan 20 kişide virüs görülmesi üzerine bütün mahallenin bugünden itibaren karantinaya alındığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, markete girdiği tespit edilen 1500 mahalle sakinine virüs testi yapılacağını açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanından salgına ilişkin şeffaflık mesajı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, vakaların gizlendiği iddialarına dair açıklamasında, ülkede salgının görülmesinden bu yana Kovid-19 vakalarının saklanmadığını, verilerin her zaman halka açık olduğunu belirtti.

Widodo, kabine üyeleri ve ilgili yetkililere de Kovid-19'a ilişkin tüm sürecin şeffaf yürütülmesi çağrısı yaptı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla gıda stoku ve tedarik zincirinin iyi yönetilmesi talimatını veren Widodo, sosyal yardımların da doğru şekilde yönetilmesini istedi.

Öte yandan, Endonezya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artışla 590'a, vaka sayısı da 185 artışla 6 bin 760'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 61 artarak 747'e ulaştı.

Tayland'da günlük vaka sayısı giderek azalıyor

Tayland'da günlük Kovid-19 vaka artış sayıları giderek azalırken son 24 saatte 27 kişiye teşhis konulması üzerine toplam vaka sayısı 2 bin 792 oldu.

Bugün de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin görülmediği ülkede şimdiye kadar 1999 kişi taburcu edildi.

Filipinler'de ise son 24 saatte 200 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 6 bin 459 olurken, 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam vefat sayısı 428'e yükseldi.

Kaynak: AA

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