Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 15 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 686 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 725 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21'i yurt dışı bağlantılı 606 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 123 bin 240'a çıktı.

Vaka sayısının 4 gündür 600'ün üzerinde seyrettiği ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1833'e yükseldi. Bugüne kadar 112 bin 865 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 785'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 445 kişi iyileşti, 130 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1137 vakanın görüldüğü adada, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1055 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 346 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 54 bin 983'e yükseldi.

Son 24 saatte 77 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 431'e çıktı, 966 bin 80 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 39 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 218 vakanın görüldüğü ülkede, 31 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 765 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1359 yeni vaka tespit edildi, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 761 bin 943'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 579'a yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 687 bin 328 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz