Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Çin'de bugüne dek 90 bin 642 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 682 kişi iyileşti.

Ülke genelinde bugüne kadar 243 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u yurt dışı bağlantılı, 680 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 121 bin 351'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1825'e yükseldi. Bugüne kadar 110 bin 787 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 15 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 771'e yükseldi.

Bölgede son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı. Bugüne kadar 209 kişi öldü, 11 bin 404 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 6 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1121 vakanın görüldüğü Ada'da, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1051 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 68 bin 276 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 28 bin 738'e yükseldi.

Son 24 saatte 114 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 145'e çıktı, 942 bin 239 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 35 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 121 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 718 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 341 yeni vaka tespit edildi, 88 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 756 bin 955'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 393'e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 677 bin 101'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere