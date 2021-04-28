Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Çin'de bugüne dek 90 bin 622 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 669 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 21'i yurt dışı bağlantılı, 775 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 120 bin 673'e çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1821'e yükseldi. Bugüne kadar 110 bin 248 kişi iyileşti.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, yerli üretim Kovid-19 kitlerinin ülke genelinde bir hafta içinde piyasaya sürüleceği kaydedildi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 7 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 756'ya yükseldi.

Bölgede, son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı. Bugüne kadar 209 kişi öldü, 11 bin 392 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 6 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1116 vakanın görüldüğü Ada'da, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1050 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 895 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 20 bin 495'e yükseldi.

Son 24 saatte 115 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 31'e çıktı, 935 bin 695 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 86 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 704 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 955 yeni vaka tespit edildi, 77 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 754 bin 614'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 305'e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 672 bin 319'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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