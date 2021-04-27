Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Çin'de bugüne dek 90 bin 610 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 658 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 35'i yurt dışı bağlantılı, 512 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 119 bin 898'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1820'ye yükseldi. Bugüne kadar 109 bin 695 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 749'a yükseldi.

Bölgede, son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 209 kişi öldü, 11 bin 379 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 5 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1109 vakanın görüldüğü Ada'da, 12 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 1050 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 204 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 13 bin 618'e yükseldi.

Son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 916'ya çıktı, 925 bin 27 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 63 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 682 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 31 yeni vaka tespit edildi, 78 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 751 bin 659'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 228'e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 661 bin 927'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer