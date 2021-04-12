Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 426 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 495 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı bağlantılı 587 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 110 bin 146'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1770'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 100 bin 804 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede 1 milyon 157 bin 255 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 916 bin 780 kişiye Oxford-AstraZeneca aşısı, 240 bin kişiye ise Biontech-Pfizer aşısı yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, 60 yaş altı hastalar için bazı riskler doğurduğu gerekçesiyle kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca aşısının "faydalarının risklerinden" fazla olduğunun anlaşılması üzerine yeniden kullanıma sunulacağını bildirdi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 13 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 595'e yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 214 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yetkililer, 26 Şubatta başlayan aşılamalarda 834 bin 800 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede yurt dışı kaynaklı 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1058 vakanın görüldüğü adada, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1026 kişi iyileşti, 21 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 378 artışla 876 bin 225'e çıktı.

Son 24 saatte 204 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 15 bin 149'a ulaştı, 703 bin 625 kişi de iyileşti.

Vakaların yoğunlaştığı başkent Manila ve çevresinde bugünden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Son 24 saatte tespit edilen 985 vaka ile toplam vaka sayısı 33 bin 610'a çıktı. Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, 28 bin 248 kişi sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 678 vakanın görüldüğü ülkede 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 335 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 7 bin 219 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 691 bin 957'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 523'e çıktı. Bu, ülkede salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Artan vakalar nedeniyle ülkede, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin