Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 386 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 471 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı bağlantılı 671 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 108 bin 269'a çıktı.

Son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1764'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 98 bin 786 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 14 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 564'e yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 207'ye çıktı, 11 bin 186 kişinin tedavisi tamamlandı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 225 artışla 840 bin 554'e çıktı.

Son 24 saatte 401 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 14 bin 520'ye çıktı, 647 bin 683 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 26 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 601 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 284 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 559 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 30 bin 869'a çıktığı ülkede, 28 bin 128 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 96'ya çıktı.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 7 bin 462 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 673 bin 594'e ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 584'e çıktı, 568 bin 541 kişinin tedavisi tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz