Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 365 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 466 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26'sı yurt dışı bağlantılı 700 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 107 bin 598'e çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1758'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 98 bin 360 kişi iyileşti.

Ülkede tespit edilen vakaların ocak ayından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Ayrıca, yaklaşık 500 vakanın başkent Seul bölgesinde tespit edildiği belirtildi.

Güney Kore'de sağlık yetkilileri, AstraZeneca Kovid-19 aşısının 60 yaş ve altındaki kişilere uygulanıp uygulanmaması konusunda karar verileceğini açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon kişiye Kovid-19 aşının ilk dozu yapıldığı kaydedildi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Bölgede 10 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 550'ye yükseldi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 174 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 216 artışla 828 bin 366'ya çıktı.

Son 24 saatte 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 14 bin 119'a çıktı, 646 bin 968 kişi iyileşti.

Filipinli sağlık yetkilileri, 60 yaşın altındaki kişiler için AstraZeneca Kovid-19 aşı kullanımını askıya aldığını açıkladı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 575 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 260 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 405 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 30 bin 310'a çıktığı ülkede, 28 bin 101 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede toplam 95 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş

Bangladeş'te bugüne kadar 666 bin 132 vaka tespit edildi. 9 bin 521 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 6 bin 854 yeni vakanın tespit edildiği ülkede virüs bulaşan 74 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan

Günlük 126 bin 789 Kovid-19 ile vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi'nin Kovid-19 aşısının ikinci dozunu aldığı bildirildi.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer