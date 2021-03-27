Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1'i yurt içi kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Ülkede Kovid-19'dan ölüm bildirilmedi.

Ülkede bugüne dek 90 bin 159 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 362 kişi iyileşti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede 26 Mart itibarıyla 97 milyon 400 binden fazla doz Kovid-19 aşısı uygulandığını duyurdu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı bağlantılı 505 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 101 bin 275'e çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1721'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'dan 93 bin 475 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 62 bin 258 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 908 bin 910'a çıktı ve 11 milyon 295 bin 23 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 291 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 161 bin 240'a yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 6 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 446'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 23 kişi iyileşti.

Tayvan

Toplam 1020 vakanın tespit edildiği Tayvan'da, son 24 saatte 7 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne dek virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 595 artışla 712 bin 442'ye çıktı.

Son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 13 bin 159'a, iyileşenlerin sayısı 581 bin 161'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 288 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 103 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 80 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 657'ye çıktığı ülkede, 27 bin 136 kişi sağlığına kavuştu.

Toplamda 93 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere