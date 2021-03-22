Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:11
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 106 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 309 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı bağlantılı 415 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 99 bin 75'e çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1697'ye yükseldi. Bugüne kadar 90 bin 611 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46 bin 951 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 646 bin 81'e çıktı ve 11 milyon 151 bin 468 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 212 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bin 967'ye yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte yaşamını yitiren olmadı.

Bölgede 18 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 398'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 901 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan'da, sağlık çalışanlarına ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği ve bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Aşılama kampanyası henüz halkı kapsamıyor.

Toplamda 1006 vakanın tespit edildiği Tayvan'da virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 19 artışla 671 bin 792'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 12 bin 972'ye, iyileşenlerin sayısı 577 bin 850'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 208 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 38 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 73 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 876'ya çıktığı ülkede, 26 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölenlerin sayısı 91'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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