Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 952 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 138 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 838 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısı 11 milyon 173 bin 761'e çıktı ve 10 milyon 839 bin 894 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 548'e yükseldi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 398 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 91 bin 638'e çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1627'ye yükseldi. Bugüne kadar 82 bin 560 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, Pfizer aşısına onay verdiğini açıkladı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren olmadı.

Bölgede 11 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 67'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 604 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte görülen 3 bin 45 vaka ile 587 bin 704'e yükseldi.

Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 423'e, iyileşenlerin sayısı ise 535 bin 207'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 7 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 857 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 79 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 641'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 641 kişi de sağlığına kavuştu.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer