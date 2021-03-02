Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 923 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 87 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i yurt dışı bağlantılı 344 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 90 bin 372'ye çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1606'ya yükseldi. Bugüne kadar 81 bin 338 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 515 Kovid-19 vakasına rastlandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 547 bin 316'ya çıktığı ülkede, virüs bulaşan 8 bin 423 kişi hayatını kaybetti, 498 bin 691 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren olmadı.

Bölgede 13 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 33'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 200 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 563 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 67 artarak 580 bin 442'ye yükseldi.

Son 24 saatte 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 369'a, iyileşenlerin sayısı ise 534 bin 463'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 956 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 830 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 Kovid-19 vakasına rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 26 bin 73'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 84 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 420 kişi de sağlığına kavuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer