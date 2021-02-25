Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 871 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 954 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı bağlantılı 396 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 88 bin 516'ya çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1581'e yükseldi. Bugüne kadar 79 bin 487 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 738 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 11 milyon 46 bin 914'e çıktı ve 10 milyon 738 bin 501 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 138 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölenlerin sayısı 156 bin 705'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı olmadı, 13 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 927'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 198 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 474 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 269 artışla 568 bin 689'a yükseldi.

Son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 201'e, iyileşenlerin sayısı 524 bin 42'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 900 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 900 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 5 Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 951'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer