Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 864 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 858 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı bağlantılı 440 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 88 bin 120'ye çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1576'ya yükseldi. Bugüne kadar 79 bin 50 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 742 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 11 milyon 30 bin 176'ya çıktı ve 10 milyon 726 bin 702 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 104 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölenlerin sayısı 156 bin 567'ye yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı olmadı, 17 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 914'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 461 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 1557 artışla 566 bin 420'ye yükseldi.

Son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 129'a, iyileşenlerin sayısı 523 bin 321'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 890 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 753 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 93 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 692'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 542 kişi de sağlığına kavuştu.

Tayland'a Çin'e ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sinovac'ın ilk 200 bin dozunun ulaştığı ve aşılama çalışmalarının 1 Mart'ta başlayacağı bildirildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer