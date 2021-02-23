Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 852 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 842 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı bağlantılı, 357 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 87 bin 681'e çıktı.

Son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1573'e yükseldi. Bugüne dek 78 bin 394 kişi sağlığına kavuştu.

AstraZeneca ilaç şirketinin Oxford Üniversitesi iş birliğinde Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının ilk dozu, 26 Şubat'ta sağlık ve rehabilitasyon merkezi çalışanları ile bakımevlerinde kalanlara uygulanmaya başlanacak.

Biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği aşının ilk dozu ise Kovid-19 hastalarının tedavisinde görevli 58 bin 500 sağlık çalışanına 27 Şubat'ta yapılacak.

Sağlık yetkilileri, ülkedeki 65 yaş ve üstü kişilere Biontech aşısının uygulanıp uygulanmayacağına henüz karar verilmediğini belirtti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 584 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 11 milyon 16 bin 434'e çıktı ve 10 milyon 712 bin 665 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölenlerin sayısı 156 bin 463'e yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'tan bu yana 11 milyon 745 bin 552 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı olmadı, 12 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 897'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 427 kişi iyileşti.

Aşılama kampanyasına dün başlanılan Hong Kong'da öncelik sağlık çalışanları ve yaşlılar gibi risk grubunda olanlara veriliyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1414 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 564 bin 865'i buldu.

Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 107'ye, iyileşenlerin sayısı 522 bin 941'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte, 3 yurt dışı kaynaklı, 4 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 883 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 746 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 2'si yurt dışı irtibatlı, 95 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 599'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 446 kişi de sağlığına kavuştu.

Tayland İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımını onayladı.

Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, Çin'den 2 milyon doz aşı sipariş ettiklerini söyledi.

Anutin, aşılarının ilk teslimatının sabah Suvarnabhumi Havalimanı'na ulaşacağını belirtti.

Sinovac aşısının gelecek haftadan itibaren yapılması planlanırken bu kapsamda öncelik, sağlık çalışanları ve salgın riskinde en ön sırada olan işçilere verilecek.

Aşıların ikinci teslimatının gelecek ay, üçüncü teslimatının da nisanda yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen