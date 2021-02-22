Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 842 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 805 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 19'u yurt dışı bağlantılı, 332 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 87 bin 324'e çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1562'ye yükseldi. Bugüne dek 77 bin 887 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 199 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 11 milyon 5 bin 850'ye çıktı ve 10 milyon 699 bin 410 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölenlerin sayısı 156 bin 385'e yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'tan bu yana 11 milyon 116 bin 854 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı olmadı, 16 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 885'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 404 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 288 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 563 bin 456'yı buldu.

Son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 94'e, iyileşenlerin sayısı 522 bin 874'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte, 9'u yurt dışı kaynaklı, 10 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 879 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 731 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 16'sı yurt dışı irtibatlı, 89 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 504'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 361 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede salgının önlenmesine yönelik ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) gelecek ayın sonuna kadar uzatılırken, bazı Kovid-19 tedbirlerinin hafifletileceği açıklandı.

Böylelikle ülkeye turistlerin gelişine yönelik tedbirler azaltılırken, 2 haftalık zorunlu karantina ve tarifeli uçuşların askıya alınması kararları uygulanmaya devam edecek.

Ülkede gelecek haftadan itibaren Çinli Sinovac şirketinin aşısının uygulamaya alınması ve aşı yapılması planlanıyor. Bu kapsamda öncelik, sağlık çalışanları ve salgın riskinde en ön sırada olan işçilere verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı