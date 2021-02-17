Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 795 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 602 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31'i yurt dışı bağlantılı, 621 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 84 bin 946'ya çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1538'e yükseldi. Bugüne dek 75 bin 360 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken 16 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 813'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 195 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 269 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 610 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 937 bin 320'ye çıktı, 10 milyon 644 bin 858 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 100 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 155 bin 913'e yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1184 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 553 bin 424'ü buldu.

Son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 577'ye, iyileşenlerin sayısı 512 bin 33'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 443 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 541 bin 877'ye ulaştı.

Son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 314'e çıktı. Ülkede bugüne dek 489 bin 254 kişi iyileşti.?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 821 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 661 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 175 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 24 bin 961'e çıktığı ülkede bugüne kadar 82 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 697 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 1 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 938'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer