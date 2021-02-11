Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 89 bin 736 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 221 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37'si yurt dışı bağlantılı 504 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 82 bin 434'e çıktı.

Son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1496'ya yükseldi. Bugüne dek 72 bin 638 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 67 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 858 bin 371'e çıktı, 10 milyon 571 bin 629 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 94 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 155 bin 252'ye yükseldi.

Yetkililer, şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığını açıkladı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 418 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 539 bin 571'e ulaştı.

Son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 248'e çıktı.

Ülkede bugüne dek 485 bin 971 kişi iyileşti.?????

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1734 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 543 bin 282'yi buldu.

Son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı 500 bin 335'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 759 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 526 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 201 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 104'e çıktığı ülkede 19 bin 799 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 1 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 936'ya çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın