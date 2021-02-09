Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 14 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 89 bin 720 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 27 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 30'u yurt dışı bağlantılı, 303 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 81 bin 487'e çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1482'ye yükseldi. Bugüne dek 71 bin 676 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 387 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 538 bin 765'e ulaştı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 229'a çıktı.

Ülkede bugüne dek 484 bin 573 kişi iyileşti.?????

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1235 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 549 bin 227'yi buldu.

Son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 296'ya, iyileşenlerin sayısı 499 bin 764'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 11 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 732 vakanın görüldüğü ülkede, 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 484 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 189 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 746'ya çıktığı ülkede, 18 bin 366 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 2 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 933'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer