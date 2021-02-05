Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:15
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 20 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Yurt dışı kaynaklı olmayan vakaların 5'i Heylongciang, 1'ü Şanghay'da görüldü.

Çin'de bugüne kadar 89 bin 669 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 729 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı bağlantılı 370 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 80 bin 131'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1459'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 70 bin 117 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 408 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 802 bin 591'e çıktı, 10 milyon 496 bin 308 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 823'e yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1894 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 533 bin 587'yi buldu.

Ülkede son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 58'e, iyileşenlerin sayısı 488 bin 274'e ulaştı.

Yetkililer, 16 Şubat itibarıyla yabancıların ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 25 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 649 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 348 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 586 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 22 bin 644'e çıktığı ülkede, virüs saptanan 15 bin 331 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 923'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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