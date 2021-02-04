Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

04.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:22
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 30 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Yurt dışı kaynaklı olmayan vakaların 8'i Cilin, 4'ü Heylongciang, 3'ü Şanghay, 2'si Hubey'de görüldü.

Çin'de bugüne kadar 89 bin 649 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 602 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22'si yurt dışı bağlantılı 451 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 79 bin 762'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1448'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 69 bin 704 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 916 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 791 bin 123'e çıktı, 10 milyon 479 bin 508 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 107 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 742'ye yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1590 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 531 bin 699'u buldu.

Ülkede son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 997'ye, iyileşenlerin sayısı 487 bin 927'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 22 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 624 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 320 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 809 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 22 bin 58'e çıktığı ülkede, virüs saptanan 14 bin 798 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 919'a çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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