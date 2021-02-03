Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 10'u yurt dışı kaynaklı 25 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Yurt dışı kaynaklı olmayan vakaların 8'i Cilin, 6'sı Heylongciang, 1'i Hıbey eyaletlerinde görüldü.

Çin'de bugüne kadar 89 bin 619 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 467 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34'ü yurt dışı bağlantılı 467 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 79 bin 311'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1441'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 69 bin 299 kişi sağlığına kavuştu.

Yetkililer, Ay Yeni Yılı tatilinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyahat ve toplantılara sınırlama getirdi. Yetkililer, tren seferlerinde yalnızca pencere kenarlarının kullanımına izin verilmesi ve yolcu gemilerinin yarı kapasiteyle faaliyet göstermesi kararı alındığını da açıkladı.

Bu kapsamda, Güney Kore'de otobüs terminalleri, tren istasyonları ve havaalanlarında Kovid-19 tedbirleri artırılarak daha fazla termal kamera yerleştirilecek. Yolcuların otoyol dinlenme tesislerinde yemek yemeleri de yasaklandı.

Yetkililer, ayrıca, 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklarken, başkent bölgesindeki restoranların kapalı mekanlarında yerel saatle 21.00'dan sonra hizmet verilmemesini içeren yasağın süreceğini duyurdu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 39 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 777 bin 284'e çıktı, 10 milyon 462 bin 631 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 596'ya yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1266 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 530 bin 118'i buldu.

Ülkede son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 942'ye, iyileşenlerin sayısı 487 bin 721'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1'i yurt dışı kaynaklı 18 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 602 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 301 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 795 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 21 bin 249'a çıktığı ülkede, virüs saptanan 14 bin 1 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 917'ye çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 8 kişi öldü.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 308'e ulaştı.

Bugüne kadar 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 222 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni Zelanda'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üstündekilerde kullanımına onay verildi.

Kovid-19 aşılamalarının Mart sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın