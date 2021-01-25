Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 124 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 67'si Cilin, 35'i Heylongciang, 11'i Hıbey, 3'ü Pekin ve 1'i de Şanghay'da görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 115 vaka tespit edilirken, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 631 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32'si yurt dışı irtibatlı 437 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 75 bin 521'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1360'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 62 bin 956 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı, 25 Aralık'ta 1241 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 203 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 667 bin 776'ya çıktı, 10 milyon 330 bin 84 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 153 bin 470'e yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında en az 1,6 milyon kişiye aşı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1581 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 514 bin 996'yı buldu.

Son 24 saatte 50 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 292'ye, iyileşenlerin sayısı 475 bin 422'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 602 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 532 bin 401 oldu.

Son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı da 8 bin 41'e ulaştı. ?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 44 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 352 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 41 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 73 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 10 bin 159'a yükseldi.

Bölgede virüs sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 170 kişinin öldüğü Hong Kong'da, virüs tespit edilen 9 bin 56 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 187 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 2 kişinin öldüğü ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 75 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 13 bin 687'ye çıktı, virüs saptanan 10 bin 662 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 5 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 288'e ulaştı.

Yeni Zelanda Kovid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins, ülkenin kuzeyindeki Northland bölgesindeki 56 yaşındaki bir kadında Güney Afrika kaynaklı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği açıklandı.

Ülkede bugüne kadar 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 2 bin 199 kişi de sağlığına kavuştu.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle başarılı bir mücadele sergileyen Yeni Zelanda, 27 Nisan 2020'de Kovid-19 vakası sayısını sıfırladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın