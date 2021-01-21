Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

21.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:26
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1783 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 507 bin 717'ye çıktı.

Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 116'ya, iyileşenlerin sayısı 467 bin 475'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 584 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 530 bin 271 oldu.

Son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 966'ya ulaştı.???????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 34'ü yurt dışı kaynaklı, 38 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 235 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 926 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte, 70 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 868'e yükseldi, virüse nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadar 167 kişinin öldüğü Hong Kong'da, virüs tespit edilen 8 bin 904 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 142 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybının yaşanmadığı ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 71 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 12 bin 795'e çıktı, virüs saptanan 9 bin 842 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası görüldü, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 872'ye çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi öldü.

Nepal

Hindistan'ın, Nepal ile ilişkilerini onarmak için ülkeye 1 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderdiği bildirildi.

Nepal Sağlık Bakanı Hridayesh Tripathi, Hindistan tarafından hediye olarak gönderilen AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısının öncelikli olarak sağlık personeline uygulanacağını belirtti.

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 336 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 268 bin 646'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybının 1979'a yükseldiği, şimdiye kadar virüs tespit edilen 268 bin 868 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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