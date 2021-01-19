Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1357 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı, 504 bin 84'e çıktı.

Son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 978'e, iyileşenlerin sayısı 324 artarak 466 bin 249'a yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 702 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 529 bin 31'e çıktı.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 942'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 2'si yurt içi kaynaklı, 30 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 157 vaka görüldü, 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 868 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 56 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 721'e yükseldi. Bölgede virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar 164 kişinin yaşamını yitirdiği Hong Kong'da 8 bin 827 kişi de iyileşti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, vaka sayılarındaki artış nedeniyle sosyal mesafe önlemlerinin uzatıldığını aktardı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 12 bin 594'e çıktı, virüs bulaşan 9 bin 356 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 2'si yurt dışı kaynaklı, 6 yeni Kovid-19 vakası görüldü, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 868'e çıktığı Tayvan'da, virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle Tayvan'da 26 Şubat-7 Mart'ta düzenlenecek geleneksel "Fener Festivali" iptal edildi.

Tayvan'da festival için ilgili kurumlar 7,14 milyon dolar ödenek ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı