Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:10
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1912 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 494 bin 605'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 739'a, iyileşenlerin sayısı ise 459 bin 252'ye yükseldi.

Yetkililer, BioNTech firmasının ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği aşının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Ülkede şubatta aşılamanın başlaması bekleniyor.

Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvenceye almak için anlaşma imzalamıştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 813 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 525 bin 723'e çıktı.

Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 849'a ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 29 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 722 kişi iyileşti.

Yetkililer, dün, ülkede 6 bin 200 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını açıklamıştı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 29 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 415'e yükseldi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 161 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da Kovid-19 bulaşan 8 bin 631 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 12'si yurt dışı kaynaklı, 271 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte iki kişinin hayatını kaybettiği ülkede, şimdiye kadar 69 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 11 bin 262 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 7 bin 660 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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