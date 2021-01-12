Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1524 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 491 bin 258'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 139 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 554'e, iyileşenlerin sayısı ise 458 bin 172'ye yükseldi.

Ülkede şubatta aşılamanın başlaması bekleniyor. Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvenceye almak için anlaşma imzaladı.

Pfizer ve Oxford'dan AstraZeneca aşıları ise henüz Filipin hükümetinden onay alamadı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 718 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 524 bin 20'ye çıktı.

Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 819'a ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 17 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 946 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 668 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 60 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 344'e yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte kimsenin hayatını kaybetmediği ülkede şimdiye kadar 158 yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 8 bin 524 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 9'u yurt dışı kaynaklı, 287 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte can kaybının olmadığı ülkede, şimdiye kadar 67 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 10 bin 834 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 6 bin 732 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın