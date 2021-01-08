Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1776 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 483 bin 852'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 364'e, iyileşenlerin sayısı da 449 bin 330'a yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 785 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 520 bin 690'a yükseldi.

Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 734'e çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 21'i yurt dışı kaynaklı 23 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 836 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 562 kişi iyileşti.

Kovid-19'a karşı ulusal aşılama kampanyası kapsamında Başbakanı Lee Hsien Loong aşının ilk dozunu oldu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte, 3'ü yurt dışı kaynaklı 45 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 153'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 155'e çıktı, virüs bulaşan 8 bin 307 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 205 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, şimdiye kadar 67 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 9 bin 841 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 5 bin 255 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 825'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 714 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik