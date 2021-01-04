Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 959 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 478 bin 761'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 263'e, iyileşenlerin sayısı da 448 bin 279'a yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 910 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 516 bin 929'a çıktı.

Son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 7 bin 650'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 721 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 487 kişi de iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 9 bin 18'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 151'e çıktığı Hong Kong'da virüs bulaşan 8 bin 55 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 745 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 8 bin 439 vaka görülürken, son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 65'e çıktı, virüs bulaşan 4 bin 352 kişi de iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı, 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 815'e ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 696 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik