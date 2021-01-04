Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

04.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:59
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 959 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 478 bin 761'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 263'e, iyileşenlerin sayısı da 448 bin 279'a yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 910 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 516 bin 929'a çıktı.

Son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 7 bin 650'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 721 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 487 kişi de iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 9 bin 18'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 151'e çıktığı Hong Kong'da virüs bulaşan 8 bin 55 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 745 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 8 bin 439 vaka görülürken, son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 65'e çıktı, virüs bulaşan 4 bin 352 kişi de iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı, 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 815'e ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 696 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Donald Trump Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Çağla Şıkel İrem Derici Prens Harry Hande Erçel
Spor Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:21:03. #1.14#
title