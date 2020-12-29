Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 886 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 471 bin 526'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 162'ye, iyileşenlerin sayısı da 439 bin 16'ya yükseldi.

Filipinler, Amerikan ilaç devi Johnson & Johnson'ın bağlı iştiraki Belçikalı Janssen ilaç şirketinin Kovid-19 aşı adayının kısa bir süre içerisinde klinik deneylere başlayacağını duyurdu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 1181 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 511 bin 261'e çıktığı bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 509'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 529 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 370 kişi iyileşti.

Singapur'da dün itibarıyla normalleşme sürecinin 3'üncü aşamasına geçilirken, 8 kişiye kadar toplanmalara izin verildiği açıklandı.

Bu kapsamda, 250 kişiye kadar toplu ibadetlere izin çıkarken, yarından itibaren sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağı bildirildi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 725'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 143'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 7 bin 526'ya yükseldi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 155 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 440'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 61 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 184 kişi iyileşti.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, yılbaşı öncesi getirilen Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece kulübü, kumarhane ve masaj salonları gibi mekanların 4 Ocak'a kadar geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, yılbaşı tatilinde seyahat kısıtlamasına gidilmeyeceğini ancak bazı illerde ek tedbirler uygulamaya konulacağını duyurdu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 795'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 661 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın