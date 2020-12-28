Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 766 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 470 bin 650'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 124'e, iyileşenlerin sayısı da 438 bin 780'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 932 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 510 bin 80'e çıktığı bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 479'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 529 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 370 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 61 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 672'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 139'a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 7 bin 526'ya yükseldi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 144 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 285'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 180 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 793'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 654 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore

Güney Kore yönetimi, yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını 1 hafta daha uzatma kararı aldı.???????

Bugüne kadar 57 bin 680 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle 819 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer