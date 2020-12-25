Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1885 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 467 bin 601'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 62'ye, iyileşenlerin sayısı da 430 bin 791'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 1163 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 507 bin 265'e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 398'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 509 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 332 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 482'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 136'ya ulaştı, 7 bin 217 kişi de sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 81 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 910'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 130 kişi iyileşti.

Çin

Çin'in kuzeydoğusunda liman kenti Dalian'da son 24 saat içerisinde 7 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, yetkililer milyonlarca kişiye Kovid-19 testi yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer